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ОФК „Павликени“ почва подготовка в средата на юли, Димо Атанасов взема играчи във всички линии

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Между 15 и 20 юли ще започне тренировки за новия сезон в Северозападната Трета лига представителният отбор на ОФК „Павликени“, съобщи старши треньорът Димо Атанасов. Точната дата ще бъде обявена след предстоящото заседание на Управителния съвет на клуба,  който ще приеме и плана за подготовка.

В ход е усилена работа по селекцията, като целта е във всяка линия да има по един нов футболист. Димо Атанасов иска отборът му да е по-силен в сравнение с последния сезон, в който повликенчани бяха неизменно в челото и в крайна сметка завършиха на четвърто място, на три точки от бронза. Като цяло съставът се запазва, без Христо Марков и Андрей Петров, с които тима се раздели през пролетта. Максимум четирима ще са новопривлечените играчи, като в момента се водят разговори с набелязани състезатели.

Пет приятелски срещи вече са уредени за подготовката. На 26 юли съперник е вторият отбор на „Етър ВТ“, на 2 август „Черноломец“ /Попово/, на 5 август „Янтра“ /П. Тръмбеш/, на 9 август „Ювентус 95“ /Малчика/ и на 16 август „Академик“ /Свищов/.

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