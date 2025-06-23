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Осем контроли ще изиграе „Академик“, първата е срещу „Лудогорец-3“

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Осем контролни срещи ще изиграе отборът на „Академик“ (Свищов) по време на лятната подготовка за новото първенство на Северозападната Трета лига. Първата е срещу „Лудогорец-3“ на 12 юли, втората четири дни по- късно с „Локомотив“ (Г. Оряховица). На 19-и свищовлии играят с „Лудогорец-2“, а на 26-и с  „Партизан“ (Червен бряг).

На 2 август отново ще срещнат третия отбор на „Лудогорец“, на 6-и играят с „Ювентус 95“ (Малчика). Седмата проверка е срещу „Етър ВТ2“ на 9 август, а последната – срещу ОФК „Павликени“ на 16 август. Старши треньорът Кириакос Георгиу събира футболистите за начало на подготовката на 3 юли от 11 часа. Очакват се поне 5-6 нови футболисти, които ще бъдат обявени своевременно.

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