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Футболът е най- желаната специалност в Спортното училище „Георги Живков“

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И тази година футболът е най- желаната специалност в Спортното училище „Георги Живков“, съобщи директорката Снежина Михова. От общо 53- ама кандидати 35 се явяват на приемни изпити по футбол на 24 и 25 юни на изкуствения терен „Трифон Иванов“.

Приемът е за момчета и момичета 5 и 6 клас, а за възрастта от 7 до 10 клас ще се попълват незаетите места от предишните години.

Спортно училище „Георги Живков“  предлага отлични условия за възпитаниците си, които ползват изцяло реновирана база, а при завършване получават в дипломата си и втора специалност „Помощник-треньор“. Изпитите са за влизане в осем спортни специалности за момчета и момичета, като на 14 август ще има още един прием. Кандидатите минават през тестове за оценка на концентрацията и психическата устойчивост, проверка на спортно- техническите умения по вида спорт и на нивото на развитие на двигателните качества. Освен за футбол приемът е още за борба, лека атлетика, конен спорт, баскетбол, хандбал, плуване и волейбол.

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