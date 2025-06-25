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Велико Търново отново е във фокуса на „Царицата на спортовете“, „Митичния“ посреща най- добрите млади атлети в България

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Достъпът до откритата лекоатлетическа писта на стадион „Ивайло“ временно ще бъде ограничен за граждани от 26 юни до 1 юли включително. Причината е в подготовката и провеждането на Националния шампионат по лека атлетика за младежи и девойки под 20 години, момичета и момчета под 16 г., съобщиха от ОП „Спортни имоти и прояви“.

За шести път В. Търново ще бъде домакин на състезание от такъв ранг, като до момента тук стартираха мъжете и жените, а сега ще видим надеждите на родната атлетика. В двете първенства са заявени общо 915 млади атлети (510 младежи и девойки, 405 момичета и момчета), като се очакват и над 1000 души треньори и публика във всеки ден от състезанията.

Заявки за участие са подали всички най- добри млади атлети. Феновете на „Царицата на спортовете“ ще видят на живо Ива Деливерска /национална рекордьорка на 100 метра с препятствия/, Стилян Орлинов  и Теодор Янков /скок дължина/, Зинга Барбоса Фирмино /балкански шампион в зала на троен скок/, Натали Костова /призьорка от БП за жени на скок височина/ и т.н.

Велико Търново ще очаква медали от шампиона за юноши до 16 и до 18 години на копие Михаил Русинов, от съотборничката му в „Ивайло- 93“ Мария Илиева /копие/, от Давид Добрев и Ема Костадинова от „Атлетика 2012“, както и от други таланти от клубовете в старата столица. Шампионатът ще пропусне Биляна Стефанова от „Спирнт 2020“, която преди седмица взе бронз на седмобой под 18 години, заради травма.

Шампионатът започва в 14:30 часа в петък със стартовете при момичетата и момчетата под 16 години. Те продължават надпреварата си в събота, когато ще започне и състезанието при мъжете и жените. На 28 юни стартовете са от 8:30 до 20:00 часа, а на 29 от 8:30 до 15:00 часа. Съорганизатори са Българската федерация по лека атлетика, Община Велико Търново и Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“.

Входът за публиката на първенството ще е свободен, като зрителите ще влизат от северната страна на стадиона през входове №2 и №3 и ще гледат шампионата от централната трибуна.

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