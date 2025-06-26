Общинският съвет гласува „за“ паметник на Трифон Иванов
Поставянето на паметник на легендата на родния футбол Трифон Иванов получи подкрепата на Великотърновския общински съвет. На днешната сесия предложението, внесено от кмета Даниел Панов, получи единодушното одобрение на общинските съветници. Всички 35 присъстващи гласуваха „за“, без нито един против или въздържал се.
Преди това паметникът получи и одобрението на Художествено-експертния съвет към Община Велико Търново, а Министерството на културата и Националният институт за недвижимо културно наследство също дадоха зелена светлина за изграждането му. Оттам посочиха с писмо до Инициативния комитет, че при избраното място за паметника на бележития роден футболист няма данни за обекти със статут на единични недвижими културни ценности.
В решението си съветниците уточниха, че финансирането на изпълнението, изграждането и поддръжката на обекта са за сметка изцяло на Инициативния комитет. Средствата за паметника бяха събрани от дарения през изминалата година, като в тях се включи и фондацията „Национали-94“ с личната инициатива на Христо Стоичков и Красимир Балъков.
Паметникът на Трифон Иванов ще бъде поставен срещу официалния вход на стадион „Ивайло“ – в зелените площи между фен магазина и Паметника на Олимпийския огън. Той ще е от бронз и ще го представя в игрова поза с националния екип на България с емблематичния за него №3. Идеята на инициаторите е той да бъде готов и да бъде открит на рождения ден на легендата 27 юли, когато Трифон трябваше да навърши 60 години.
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