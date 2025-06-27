Общината ще стопанисва 10 години 20-вековния Никополис ад Иструм

Римският град Никополис ад Иструм край Никюп, който е с 20-вековна история, отново ще бъде стопанисван от Община Велико Търново през следващите 10 години.

Решението е на Министерски съвет, като отдаването е за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическия резерват, който е от национално значение.

Дейностите, свързани с опазване на недвижимата културна ценност, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват от Регионалния исторически музей – Велико Търново, в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство. Отношенията между музея и Община Велико Търново ще се уредят с договор.