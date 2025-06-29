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Малките локомотивци спечелиха Купата на кмета на Лясковец

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 Турнирът за Купата на кмета на Община Лясковец предложи много емоции. Надпреварата бе за деца, родени след 01.01.2016 г., и се проведе по правилата и формата на Футбол 5 на новооткрита площадка за минифутбол към спортен комплекс „Михаил Алексиев“ в Лясковец.

Събитието бе част от празничната програма по случай Петровден, празник на град Лясковец, и се организира в партньорство между местния ФК „Левски“ и Община Лясковец. Включиха се 6 отбора, разделени в две групи- ФК „Болярчета“, ФК „Троян“, ОФК „Локомотив“ /Горна Оряховица/, „Левски – Лясковец“, „Ботев“ /Дебелец/, ОФК „Локомотив 2“ /Г. Ор./.

След изиграните срещи в груповата фаза до финалния мач достигнаха отборите на ФК „Болярчета“ и „Локомотив“. В оспорван и интригуващ мач, решен след изпълнения на дузпи, селекцията, водена от треньора Богдан Цветков, надделя и така купата за първо място замина за Горна Оряховица.

На трето място се класираха младите футболисти на ОФК „Локомотив 2“, победили също след дузпи ФК „Троян“, които останаха четвърти. В спора за разпределение на пето и шесто място успех имаха състезателите на ФК „Левски – Лясковец“, надделели над връстниците си от „Ботев“.

За най-добър вратар на турнира бе награден Богдан Цветков от тима на ОФК „Локомотив“, а играч на турнира стана неговият съотборник Мартен Илиев.

Като най-добър защитник бе отличен Калоян Берекетов от „Локомотив 2“. Най-добър халф стана Петър Минчев от ФК „Троян“, а най-добър нападател е н Захари Дачев от ФК „Ботев“.

 

 

 

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