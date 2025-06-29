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Нови спортни площадки за половин милион лева откриха в Лясковец

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Две нови спортни площадки бяха открити на стадион „Михаил Алексиев“ в Лясковец. Съоръженията са предназначени за тенис, волейбол и футбол. Те са част от усилията на Община Лясковец за подобряване на спортната инфраструктура и насърчаване на активния начин на живот сред лясковчани.

Проектът е реализиран със средства, осигурени от Държавен фонд „Земеделие“ и с дофинансиране от бюджета на Община Лясковец. Общата стойност на инвестицията възлиза на близо 510 хил. лв.

На официалната церемония присъстваха кметът на общината Васил Христов, заместник-кметовете инж. Деница Коева и Емилия Жилиева, както общински съветници, спортни деятели и граждани. Гостите изразиха своята удовлетвореност от завършването на проекта и подчертаха значението му за развитието на спорта и здравословния начин на живот в региона.

В обръщението си към присъстващите кметът Васил Христов изрази гордостта си от успешното реализиране на проекта и подчерта значението на спорта за здравето и обединението на общността. Той благодари на всички, допринесли за осъществяването на инициативата, и заяви, че Общината ще продължи да работи за развитието на спортната база и подкрепата на младите таланти.

 

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