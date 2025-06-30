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Силно представяне на гимнастичките на СК „Етър-Стил“ на Държавното, Виктория Илиева с три златни медала

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Изключително силно бе представянето на гимнастичките на СК „Етър-Стил“ на държавното лично-отборно първенство, финалите от което се провеждат в столицата. Виктория Илиева стана шампион на страната в многобоя индивидуално, като заслужено се окичи със златния медал.

Тимът на момичетата старша възраст в състав Рая-Мария Среброва, Петя Петрова, Вилислава Михайлова, Виктория Илиева, Мария Илиева и Емили Кескинова в изключително силна конкуренция се пребориха за сребърните медали и станаха държавен вицешампион отборно. Вторият отбор на „Етър- Стил“ зае 14-ото място. Девойките младша възраст също се представиха на ниво и взеха отборното четвърто място.

Вторият ден продължи с шампионата на отделните уреди, за които се класираха първите осем във всеки от тях.

Виктория Илиева затвърди силното си представяне, като стана шампион и на прескок и успоредка. Тя е трета на земя, добави четвърто място и на греда. Мария Илиева е пета на прескок.

При девойките младша възраст Виктория Димитрова е четвърта на успоредка, Саня Наумова е пета на прескок, а Александра Стоянова е седма на успоредка и осма на прескок.

При момичетата младша възраст отборът на СК „Етър-Стил“ е пети, а в индивидуалния многобой Габриела Кукова е осма, като на греда е пета. Седмо място зае отборът на момчетата младша възраст, Камен Марков е осми на прескок. При децата момчетата на великотърновския клуб са трети отборно, в индивидуалния многобой Михаил Кръстев е пети, а момичетата заеха пето място.

„Браво! Поздравления за всички състезатели, треньори и родители! Първенството продължава с участието ни при девойки и юноши старша възраст, жени и мъже“, коментира треньорката на СК „Етър-Стил“ Калояна Крумова-Цончева.

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