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Йоанна Енева с шампионска титла и два сребърни медала от Държавното по плуване

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11-годишната състезателка на КПС ,,Етър 2000″ Йоанна Енева завоюва шампионската титла на 50 метра бруст на Държавното първенство по плуване за деца на 11-12 години, проведено на басейн „Спартак“ в София. Възпитаничката на Роза Георгиева преодоля жестоката конкуренция  в дисциплината, финиширайки с време 37,10 секунди.

Талантливото момиче спечели сребърни медали на 100 и 200 метра бруст, съответно с времена- 1,23,46 минути и 3,03,68 минути.

Добро представяне направиха и момчетата от великотърновския клуб – Преслав Младенов, Томислав Младенов, Павел Пенев и Даниел Ралев, които подобриха личните си постижения и участваха в двете щафети, информира още Роза Георгиева.

 

 

 

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