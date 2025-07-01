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„Етър ВТ“ привлече халф от академията на „Ботев“ (Пловдив)

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22-годишният полузащитник Пламен Цончев е третото ново име в селекцията на „Етър ВТ“ за предстоящия сезон. Двете страни подписаха договор и той вече е футболист на „виолетовите“.

Пламен Цончев е роден в Сливен на 30 януари 2003 г., висок е 175 см и играе като дефанзивен халф, но е играл на всички позиции в средата на терена. Той е кадър на академията на „Ботев“ (Пловдив), като има 40 мача във втория ешелон с дубъла на „жълто-черните“, играл е един мач и за първия отбор на „Ботев“. Бивш юношески и младежки национал в България U17 и U19. Следва кратък престой в „Черноморец“ (Бургас) във Втора лига, а за последно бе в „Спартак“ (Пловдив).

Пламен Цончев вече игра за „Етър ВТ“ в първата контрола срещу „Локомотив“ (София) и тренира с отбора, като остави много добри впечатления и получава доверието на ръководството и треньорския щаб.

„Веднага приех да дойда в „Етър“, отборът ми е много симпатичен, харесва ми и градът. Най-вече ме спечели това, че ми харесва треньорското ръководство. Отборът има какво още да надгражда, но според мен трябва да се работи именно с млади момчета. Колективът е супер и можем да постигнем добри успехи. От себе си очаквам да надградя много като футболист, искам да работя здраво и да постигнем колкото може повече успехи този сезон!“, сподели Пламен Цончев след подписването на договора си.

На проби в тима са още няколко футболисти. Димитър Господинов е полузащитник, роден е на 19 август 2003 г. Родом е от Хасково, но кариерата му в професионалния футбол протича във втория отбор на „Лудогорец“ (Разград), където има 37 мача и 1 гол.

Багаба Санку е испанец, роден в Жирона на 2 юни 1995 г. и е на 30 години. Произходът му е от Гамбия. Висок е 194 см и играе като централен нападател. Преминал е през испанските „Виляфранка“, „Леида“, „Терраса“, „Сан Кристобал“ и „Хоспиталет“.

За Васил Димитров, Кристо Яначков и Никола Арнаудов, тепърва ще се решава от треньорския щаб на „виолетовите“.

Всички те ще получат шанс за изява довечера в контролата с „Черно море“ в Трявна.

 

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