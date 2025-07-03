Спорт

14-годишните баскетболисти на „Локомотив“ шести в България

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На шесто място се класира отборът на „Локомотив“ на Държавния финал за момчета до 14 години. През сезона младите горнооряховски баскетболисти изиграха над 50 мача.

Във финалния турнир, проведен в град Самоков, „Локомотив“ записа победи над Обединени ЦСКА със 78:77, „Свети Георги“ със 74:61 и

„Доростол“ /Силистра/ с 80:63 и загуби от „Рилски спортист“, с разлика от едва 5 точки и от „Черно море Тича“ с 62:69.

В крайна сметка две точки лишиха състезателите на треньорите Стоян Даракчиев и Джейсън Андерсън от място сред първите четири в страната.

 

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