Спорт

40 мажоретки от „Астрея“ спечелиха златни медали и купи за Велико Търново

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В края на юни в Курортен комплекс „Албена“ се проведе международното състезание „Европа Гранд При“, организирано от Българска мажоретна асоциация, Сдружение за децата на Добрич и Междунарадната асоциация I’AM. В него участваха мажоретни състави от 6 държави. Великотърноският клуб „Астрея“ се представи с 40 момичета, които спечелиха първи и втори места в своите категории за композициите си с батон и помпон. С медали за соловите си изпълнения бяха наградени Пресияна Пенева, Кристияна Катърова, Рая-Никол Петкова и Рая Чалова.

„Благодарим на децата за тяхната упоритост и трудолюбивост, на техните родители, на организаторите на състезанието и на всички, които ни подкрепят!“, коментираха треньорките на мажоретките Виктория Павлова и Габриела Давидова.

 

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