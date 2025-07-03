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„Етър ВТ“ плати над 300 хиляди лева на НАП

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Уважаеми Етърци, приятели и съмишленици!

С радост Ви съобщаваме, че Футболен клуб „Етър“ Велико Търново“ успя да покрие основното си задължение към НАП, съгласно споразумението си с Приходната агенция, в размер на 330 000 лева.

Сумата беше осигурена в по-голямата си част от гласуваната през месец Март Общинска субсидия, а остатъка от дарения на милеещи за клуба родни бизнесмени.

Това беше най-важната крачка, свързана с политиката ни за финансова дисциплина и оздравяване на клуба, която ще ни гарантира развитието му и реализирането на идеите ни.

Процесът по набиране на средствата се оказа нелека задача. Благодарение на всеотдайните усилия през последните месеци на ръководството на клуба в лицето на г-н Любомир Филипов и г-н Георги Марков, задачата бе успешно изпълнена и доведена до реализация.

От тази трибуна искаме да благодарим на д-р. инж. Даниел Панов за пълната подкрепата на решенията ни, на Общинския съвет, както и на зам. директора на ТД на НАП – г-жа Галина Николова и екипът ѝ, за професионалното отношение.

Трудните времена не са отминали, но с постоянство и изпълняване на поставените задачи, се надяваме в близко бъдеще ФК Етър да се върне на мястото си в футболната йерархия.

Благодарим също и на всички фенове за безрезервната им подкрепа към любимия ни клуб. Нека бъдем силни и сплотени!
ЕТЪР да пребъде!

От УС на ЕТЪР ВТ

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