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Футболисти на „Академик“ с принос за успех на силен Международен турнир в Прага, Благовест Ленков с приз за MVP

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Отборът на TEAM BG завърши без загуба четиридневния турнир по в Прага и заслужено вдигнаха трофея на неофициалното Световно първенство за аматьори по мини футбол.

Съставът, воден от играчите на „Академик“- Борислав Марков, Виктор Владимиров, Благовест Ленков и Димитър Костадинов получи подкрепление в лицето на утвърдените бойци Пламен Александров, Пламен Зайчев, Любомир Николов, Цветан Драганов, Мариян Христов, Мариян Димов, близнаците Костадин и Георги Косеви, Маргарит Георгиев и президентът на свищовския клуб Емил Перушанов.

В груповата фаза отборът постигна три победи от три мача срещу съперници от Италия, Швеция и Унгария.

Победа над силен лондонски тим на осминафиналите прати футболистите на четвъртфинал срещу един от считаните за фаворити отбор от Швеция, който е съставен от играчи от професионалната шведска лига. След силно първо полувреме и два безответни гола, шведите се върнаха в мача след почивката и с гол в последните секунди стигнаха до дузпи. При тях над всички бе Виктор Владимиров, който спаси два удара на противникови състезатели и класира отбора на полуфинал.

Инфарктна победа с 2:1 в последната минута срещу Италия 1, прати отборът на финал срещу Италия 2. Финалът измина изцяло под диктовката на българите, които рано поведоха с 2:0 и не позволиха на противника да се върне в мача, което подпечата и трофея за момчетата.

Това е трета титла за български отбор в последните 6 издания, като представителите ни имат и две трети места.

Благовест Ленков бе избран за най-полезен играч на турнира в Прага.

 

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