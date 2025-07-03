Спорт

Стрелците на „Етър- 78“ с отличия от турнир в Разград

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Национален турнир на открито за деца под 12 и 15 години в дивизия рекърв се проведе в Разград. Уменията си в стрелбата с лък показаха над 28 състезатели от 5 клуба. При деца под 15 години в дивизия рекърв Давид Иванов от великотърновския клуб „Етър- 78“ спечели сребърен медал индивидиуално.  При деца под 12 години в дивизия рекърв Огнян Митов е на трето място, Ангел Димитров е седми, а Николай Димитров- осми. Отборно възпитаниците на треньора Димитър Димитров завършиха на втора позиция. В събота в град Садово ще се проведе Държавно първенство за деца под 12 и 15 години в дивизия рекърв, на което Димитър Димитров се надява младите стралци от В. Търново да запазят постигнатите до момента резултати.

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