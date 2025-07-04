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600 лева ще струва ВИП- карта за мачовете на „Етър ВТ“, 10 лева е цената на билетите

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„Етър ВТ“ пуска в продажба от 7 юли абонаментните карти за домакинските мачове за новия сезон 2025/2026 година. Те ще бъдат пет вида (всяка с различен цвят).

Картата за Сектор Фензона ще струва 140 лв.
Картата за Сектор А е на цена 150 лв.
Картата за пенсионери и инвалиди е 130 лв.
ВИП-картите са на цена 600 лв.
Картите за ветерани са на символичната цена 10 лв. за целия сезон.

Билетите за домакинските мачове на „Етър“ през новото първенство ще са на цена 10 лв. за всички! Децата до 10 години ще влизат безплатно, но с придружител.

Абонаментните карти ще бъдат в продажба от 7 до 25 юли включително във фенмагазина и в офиса на клуба на стадион „Ивайло“.

 

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