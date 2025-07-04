Горна ОряховицаСпорт

„Локомотив“ привлече вратар от „Спартак“ (Пловдив)

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Талантливият вратар Кристиян Милушев, който през миналия сезон направи поредица от добри мачове в Югоизточната Трета лига с екипа на „Спартак“ (Пловдив), се присъединява към „Локомотив“ /Г. Оряховица/, съобщиха „железничарите“ на официалната си страница в социална мрежа.

Роден е на 03.09.2004 година в Пловдив и е продукт на школата на местния „Спартак“, откъдето стига до мъжкия отбор. Със силните си и постоянни изяви през последните два сезона, той прави впечатления на футболна България и въпреки интереса от доста клубове, избира сериозния проект на „Локомотив“, за да продължи своята кариера.

„Благодаря на „Локомотив“ и абсолютно всички в него, че ме приеха по добър начин.Надявам се да радваме многобройната публика със силни игри и победи“, каза младият страж. Първа контрола в Горна Оряховица . В събота сутрин от 10:30 часа приемаме “Розова долина” на стадион “Локомотив”.  Кристиян Милушев е третото нови име в селекцията на горнооряховчани след Теодор Райков и Михаил Петров.

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