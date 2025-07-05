Илиян Киряков
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Илиян Киряков става треньор в школата на „Етър ВТ“

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„Една легенда се завръща в „Етър“!

Илиян Киряков отново е там, където му е мястото – в родния му клуб.

Той получи покана от председателя на УС Любомир Филипов и клубната управа и прие да работи за „виолетовите“ като треньор в Детско-юношеската школа на клуба.

Да припомняме ли богатата му кариера? Шампион на България с „Етър“, носител на Купата на БФС, два пъти бронзов медалист. Избран за най-добър футболист в българското първенство през шампионската 1990/1991 г. В „А“ група с етърци има 168 мача и 15 гола. С успех играе и в ЦСКА, в Испания, Кипър, Шотландия. Бронзов медалист в Испания с „Ла Коруня“ и в Шотландия с „Абърдийн“. За националния отбор на България има 57 мача и 1 гол. Участва на СП-1994 в САЩ, където е един от четвъртите в света, и на ЕП-1996 в Англия.

Като треньор Илиян Киряков бе част от “Етър”,

сега отново ще споделя своя огромен опит за бъдещите успехи на „виолетовите““, съобщиха от „Етър ВТ“.

 

 

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