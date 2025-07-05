Янислав Цачев
Горна ОряховицаСпорт

С два гола на Янислав Цачев „Локомотив“ взе първа победа в контролите

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Горнооряховският “Локомотив” взе домакинска победа с 2:1 в контрола срещу третодивизионния “Розова долина” (Казанлък). Съперникът бе намерен, след като пропадна планираната проверка с “Дунав”.

Гостите от Казанлък първи поведоха в резултата. В 30-ата минута Никола Арнаудов откри резултата с прецизен удар.

И двата гола за домакините отбеляза Янислав Цачев. Първото попадение той вкара с глава в 35-ата минута след центриране на Кристиян Райчев от корнер, а второто – след асистенция на Жулиян Иванов в самия край на първото полувреме. През втората част голове не паднаха.

Така до момента “Локомотив” има в проверките една победа и една загуба, след като в първия мач падна с 2:0 в Севлиево.

Третата контролна среща от подготовката е на 9 юли, сряда, от 10:00 ч. срещу “Лудогорец” ll на стадион “Локомотив”.

 

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