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„Виолетовите“ пропуснаха шансовете си срещу „Спартак“ и записаха домакинска загуба в контролите

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Загуба в третата си контролна среща от началото на лятната подготовка претърпя отборът на „Етър ВТ“. „Виолетовите“ загубиха на стадион „Ивайло“ от „Спартак“ /Плевен/ с 0:2, с голове на Преслав Антонов и Виктор Иванов. Селекцията на Красимир Бислимов игра типично като за чужд терен- прибрано, в очакване грешките на домакините и тази тактика се увенча с успех. Мачът тръгна с удар на Иван Иванов от дъгата, при който топката облиза напречната греда над Ангел Мартинов. В отговор Ради Найденов пробва да вкара отдясно по диагонала. Следващата ситуация се разкри пред Кръстьо Банев в 24- ата минута, но той след като проби, реши да бие вместо да подава и сбърка. 120 секунди по- късно Пламен Цончев не се ориентира при изнасяне на топката и я подари на Преслав Антонов, който от десетина метра не остави шансове на Мартинов за 0:1. Етърци имаха чиста възможност в 39- ата минута, в която Атанас Атанасов направи двойно с Росен Иванов и подаде перфектна топка на Багаба Санку, който от три метра не успя да преодолее Иларион Тухай. През паузата и след почивката Живко Желев започна смените и постепенно домакините натиснаха. В 57- ата минута Васил Димитров с глава стреля, но вратарят на „Спартак“ спаси. 180 секунди по- късно Атанас Атанасов поднесе топката на Васил Димитров, който отблизо би в аут. Последваха удари на Димитър Илиев и Кристо Яначков, отразени от стража на гостите. Така дойде 90- ата минута, в която Виктор Иванов остана непокрит в пеналта на „виолетовите“ и фиксира крайното 0:2.

„Етър ВТ“: Мартинов, Атанасов, Николов, Банев, Цончев, Найденов, Вълков, Г. Иванов, Р. Иванов, Санку, Господинов /Виденов, Тонков, Александров, Белалиев, Ангелов, Илиев, Димитров, Аначков, Пейчев/.

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