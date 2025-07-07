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Бронз за „Етър 100“ от Държавното с малокалибрено оръжие

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Два медала спечелиха стрелците на великотърновския клуб „Етър 100“ от Държавно първенство с малокалибрено оръжие, проведено на Стрелбищен комплекс “Гео Милев” в София.

Трето място зае Добрин Буров при мъжете на пушка, в упражнение 3х20 изстрела и пето място в упражнение 60 изстрела от положение легнал.

Брозов медал взе Иван Лечев при юношите до 16 години в упражнението

30+30 изстрела с пистолет.

Николета Коева е четвърта на пушка при девойки до 16 години в упражнение 60 изстрела от положение легнал и пета в упражнението 3× 20 изстрела.

 

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