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Дубълът на „Етър ВТ“ почва на 15 юли, ясни съперниците в пет контроли

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Вторият отбор на „Етър Велико Търново“ ще започне подготовка за новия сезон в Северозападната Трета лига на 15 юли. Тренировъчният процес ще се проведе на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. На този етап са ясни съперниците в пет от тях, допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Първата проверка е на 18 юли със 17- годишните юноши на великотърновския клуб. На 26 юли съпреник е ОФК „Павликени“, а на 2 август „Янтра“ /П. Тръмбеш/. Н 9 август етърци срещат „Академик“ /Свищов/, а на 16- ти мерят сили с „Левски 2007“ /Левски/.

Опитният нападател Димитър Байдаков и младия полузащитник Траян Димитров ще играят за втория отбор на „Етър Велико Търново“ през новия  сезон. Обстановката в клуба е позната и за двамата от предишния им престой в него. Усилено се работи по комплектоване състава на дубъла. Стефан Йорданов и Велизар Вълчев остават в отбора. Водят се разговори да останат и другите момчета, играли за тима през последното първенство.

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