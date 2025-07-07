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„Няма място“ с категоричен успех и купа на PRITY CUP във В. Търново

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Отборът на „Няма място“ спечели втория от веригата турнири по минифутбол PRITY CUP. Надпреварата и тази година приковава вниманието на почитателите на минифутбола. Първият турнир бе в Горна Оряховица, а вторият – във Велико Търново. Следва Ловеч от 11 до 13 юли, Варна от 18 до 20 юли, Русе от 25 до 27 юли и Габрово от 1 до 3 август.

На финала във Велико Търново тимът на „Няма място“ срещна друг отбор от старата столица – „Спартак“, и спечели категорично с класическото 3:0, като реши финала с два бързи гола още до 3-ата минута! Преди това на четвъртфинала елиминира „Зенит“ (Церово) с 11:1, а на полуфинала срази и All Stars със 7:0. „Спартак“ пък от своя страна отстрани S. Crew с 3:0, а в полуфиналите „Ухажорите“ с 2:0.

„Турнирът много ми хареса, всички отбори бяха подготвени, а организацията беше страхотна. Радвам се, че успяхме да надиграем всички отбори категорично“, заяви Сибин Сабриев.

Съотборникът му от шампиона „Няма място“ Петър Андреев пък сподели: „Повечето ни участия завършват поне с финал. Отиваме на финалния турнир в Горна Оряховица да си защитим титлата от миналата година. Благодаря на всички футболисти от тима! Организацията бе супер, и на двата терена може да се играе добър футбол“.

По регламент двата финалиста „Няма място“ и „Спартак“ придобиха квоти за финалния турнир, където вече се класираха и „Епъл“ (Джулюница) и „Карата Ауто“ от първата надпревара. А финалният турнир с финалистите от всички регионални по традиция ще бъде в Горна Оряховица от 29 до 31 август.

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