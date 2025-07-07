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Три отбора от Велико Търново със силно представяне на Vitosha Classic 2025

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Три отбора от Велико Търново взеха участие в едно от най-големите кросфит събития в България – Vitosha Classic 2025, което се проведе през изминалия уикенд в София. Състезанието привлече десетки отбори от цялата страна, а търновските представители показаха отлична подготовка, отдаденост и спортен морал в категория Scaled.
Старопрестолният град бе представен от следните отбори: Athletic Invictus VT в състав Велислав Стефанов, Мартин Цачев и Недред Заструг; Invictus VT в лицето на Йоанна Григорова, Венцислав Недялков и Явор Димитров и Нескатавки ВТ с представители Михаела Тодорова, Светлин Даскалов и Красимир Маринов.

Трите тима се впуснаха в интензивна надпревара, преминавайки през серия от функционални тренировки (WOD-и), които изпитаха не само тяхната сила и издръжливост, но и уменията им да работят в екип под напрежение. одготовката на състезателите бе поверена в ръцете на треньора Радослав Георгиев, който с професионализъм, търпение и отдаденост помогна на участниците да изградят нужната техника, увереност и физическа форма за събитието. Благодарение на неговата работа и усилията на самите състезатели, търновските отбори се наредиха сред най-организираните и мотивирани участници във форума.

Участието в подобно състезание изисква не само спортна подготовка, но и логистична и финансова подкрепа. Затова състезателите и техният треньор изказват искрена благодарност към всички спонсори, партньори и приятели, които помогнаха тази амбициозна идея да стане реалност. Без тяхното съдействие, транспортирането на отборите, осигуряването на екипировка и пълноценно възстановяване нямаше да бъдат възможни.

 

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