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Зарина Иванова с два златни медали и приз „Воля за победа“ от Световната купа по кудо

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Пълен комплект медали спечелиха бойците от школата на Владимир Божанов и Митко Божанов в „Арена Бургас“

С пълен комплект медали се завърнаха състезателите на Владимир Божанов и Митко Божанов от Световната купа по японското смесено бойно изкуство кудо.

Зарина Иванова заслужи два златни медала и две купи за първо място по време на Световната купа по кудо. Тя се състезава при момичетата до 13 години и при девойки младша възраст. Спортист на годината на Павликени за 2024 г. постигна категорични победи, като най-голямото предизвикателство беше на финала при девойките, тъй като се изправи срещу изключително труден опонент от Литва. В тази категория литовската състезателка превъзхождаше Зарина с опит в изправения бой и в борбата на земята, с по-висок ранг, разлика от 3 години, 4 килограма и ръстово предимство. Освен двете шампионски титли и трофеите, съдийският комитет на международната федерация по кудо единодушно присъди на Зарина Иванова и приза „Воля за победа“, като я наградиха с трета купа за този шампионат. Останалите съперници, с които се състезава, бяха от Индия и България.

Сребърен медалист е свищовлията Божидар Ганев, който проведе изключително равностоен бой с опонент от Украйна, при момчетата под 13 години. За доброто си представяне Божидар получи признание лично от Кеничи Осада – лидер на Световната федерация по кудо.

Трето място и бронзов медал заслужиха Емануела Вричева от Белене и Николай Цвятков от Павликени. Те също се състезаваха при децата под 13 години.

До полуфиналния кръг достигна и Мариян Кроснаков. Трениращият в Павликени боец се класира на четвърто място, след битката за бронзовото отличие. Калоян Кирилов, също от Павликени е на пета позиция в класирането.

Митко Божанов представи България като международен съдия, по време на първенството. Той беше част от екип от експерти, отговорни за определянето на правилните победители в различните категории при мъжете и жените.

Шампионатът на планетата се проведе от 4 до 6 юли, а организатори на Световната купа бяха община Бургас и Българска федерация по кудо. Спортна зала „Арена Бургас“ прие близо 280 бойци от 26 държави и от 6 континента.

Правилата на Кудо са изключително атрактивни и зрелищни, тъй като комбинират най-добрите техники от киокушин карате, муай тай, джудо и джиу джицу. Също така този спорт съчетава ефективността на смесените бойни изкуства с характерните за Япония философия, традиции и строга дисциплина.

Световната купа по кудо през 2025 г. е част от поредица грандиозни събития организирани от Българска федерация по кудо, по случай 20-годишнина от въвеждането на този спорт в страната ни, съобщи Митко Божанов.

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