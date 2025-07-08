Калоян Атанасов с бронз от Европейското първенство за юноши в Италия

Два бронзови медала спечелиха юношите на България от Европейското първенство до 20 години, проведено в Каорле, Италия.

При 70-килограмовите Калоян Атанасов се наложи с 4:2 над турчина Ремзи Темур, който е европейски вицешампион за кадети от 2023 г. За да стигне до малкия финал, роденият във В. Търново Калоян трябваше да преодолее две срещи в репешажите.

Първо срази с технически туш 10:0 ирландеца Томас Гормели, а след това преодоля с 2:1 и испанеца Денис Джил.

За Атанасов това е втори медал от голямо първенство. През 2022 г. той стана европейски шампион при кадетите.

Другият бронзов медалист е Андриан Вълканов, който стигна до първото си отличие от голямо първенство.

На снимката: Калоян Атанасов и Адриан Вълканов с Радослав Великов и Георги Вангелов