Горна ОряховицаСпорт

 „Лудогорец 2“ с обрат срещу „Локомотив“ в Горна Оряховица

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Загуба 2:4 в приятелска среща претърпя отборът на „Локомотив“ /Г. Оряховица/ от „Лудогорец 2“. На градския стадион стана интересен двубой с обрати в резултата. Християн Николов даде преднина на разградчани, но Иван Аврамов изравни след подаване на Янислав Цачев. При удара се получи и рикушет. След центриране на Аврамов „железничарите“ поведоха с 2:1, като точен с глава бе Михаил Минков. Йоан Йорданов изравни от дузпа и при този резултат съперниците се оттеглиха на почивка. След нея бяха извършени доста смени и гостите направиха на свой ред обрат. Петър Кирев и Наско Янев реализираха по веднъж и осигуриха успеха за селекцията на Захари Сираков. Като цяло след почивката лудогорци бяха по- настойчивият тим и закономерно стигнаха до крайния успех. В неделя „Локомотив“ ще изиграе четвъртата си контролна среща, като съперник ще бъде новакът във Втора лига „Черноморец“ /Бургас/.

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