Откриват паметника на Трифон Иванов на рожденния му ден
Паметникът на футболната легенда Трифон Иванов ще бъде готов и открит на 27 юли, когато се навършват 60-години от рождението на „железния“ защитник, съобщи Георги Радев от Инициативния комитет за създаване на монумента.
Организаторите ще успеят със сроковете, след като бяха разрешени всички процедурни изисквания и има официално решение на Великотърновския общински съвет за поставянето му.
Паметникът ще бъде в реален размер на фигурата, която ще бъде отлята от бронз. Избраното място точно срещу входа на стадиона между фен магазина и Паметника на олимпийския огън е чудесно– Трифон Иванов и символично ще продължи да пази и защитава Митичния стадион „Ивайло“, коментира неотдавна Александър Карачолев.
Всеки момент ще стартират работите по полагането на постамента, върху който ще бъде монтирана фигурата на Трифон Иванов.
Откриването ще бъде на 27 юли, неделя, от 17:00 ч. в присъствието на официалните лица и представители на институциите, близките на „железния“ защитник, футболни отбори и др. Предвидена заупокойна молитва за Трифон Иванов, след която ще бъде освещаването на паметника и полагане на венци и цветя на признателност. Ще звучи и химнът на Република България, който предхождаше всеки един от 76-те мача, които Трифон изигра с националния екип.
На 27 юли ще се проведе и деветото издание на футболния туринр за деца в памет на Трифон Иванов, като финалната среща е предвидено да се изиграе след откриването на паметника.
Организатори на проявата са Община В. Търново, Зоналният съвет на БФС, Великотърновската Света митрополия и Инициативният комитет.
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