Спорт

„Виолетовите“ приключиха контролите с победа, Чавдар Ивайлов вкара за 1:0 срещу „Дунав“

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Победа с 1:0 срещу „Дунав“ /Русе/ записа отборът на „Етър ВТ“ в последната си контролна среща от предсезонната подготовка. Единственото попадение в мача на стадион „Ивайло/ отбеляза Чавдар Ивайлов в 11- ата минута. Преди началото на двубоя бе представен отборът за новия сезон във Втора лига и спортно- техническият щаб.

Срещата тръгна равностойно с игра между двете наказателни полета. В 11- ата минута Димитър Илиев проби отдясно и намери около границата на вратарското поле Чавдар Ивайлов, който технично вкара за 1:0. Гостите отговориха веднага след подновяването на играта със силен удар на Билал Салах край целта, след което и Хюсеин Кельовлуев опита мерника си. В 15- ата минута русенци не се възползваха от грешка при изнасянето на топката, като Ангел Мартинов се намеси и я изчисти своевременно. После мачът отново се успокои и чак в края на полувремето Росен Иванов стреля неточно. В 33- ата минута Атила Монтейро от „Дунав“ се отличи с грубо влизане в краката на Кръстьо Банев, което му донесе жълт картон, а малко след това бе заменен и принудително.

Русенци заиграха по- активно след почивката, в търсене на изравняване, но ударът на Кристиян Бойчев мина над целта, а този на Стефан Стефанов бе спасен от Никола Виденов. Вратарят се намеси и в 88- ата минута, в която отклони топката в гредата над себе си и оттам в ъглов удар. За етърци отлични възможност да реши мача пропусна Пламен Цончев, стрелял неточно от чиста позиция в 81- ата минута. През втората част старши треньорът Живко Желев пусна в игра всички футболисти.

„Етър ВТ“: Ангел Мартинов /46 Никола Виденов/, Атанас Атанасов  /72  Антоний Ангелов/, Мартин Николов /85 Димитър Господинов/,   Кръстьо Банев /75  Тонислав Донков/,  Пламен Цончев /86 Росен Върбишки/, Анастас Пемперски, /88 Александър Тодоров/,       Кристиян Вълков /46 Георги Александров/,  Димитър Илиев /86 Костадин Белалиев/, Петър Караангелов, /88 Евгени Пейчев/, Росен Иванов /60   Георги Иванов/, Чавдар Ивайлов /60 Радослав  Найденов/.

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