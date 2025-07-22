Спорт

Никола Великов със силно представяне на „Купа Милениум“

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Над 60 състезатели участваха в „Купа Милениум“, проведена в София в чест на международния ден на шахмата. Силно представяне направи 17- годишният Никола Великов от Велико Търново.

Талантът на Шахматен клуб „Етър“ завърши със 7,5 от 9 възможни точки и раздели първото място. Допълнителните показатели му отредиха бронзов медал. Никола бе поставен под номер 19  в стартовия списък и стартира с нелепа загуба. Но после бързо настигна лидерите и със серия впечатляващи победи се нареди сред най-добрите в турнира, разказа треньорката му Светла Йорданова.

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