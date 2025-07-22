Великотърновски пилоти с призови класирания на Планинското изкачване „Шумен 2025“
С 24-ото издание на Планинското изкачване в Шумен бе подновен след дълго прекъсване автомобилният състезателен сезон у нас. Това стана факт, след като АФБ (Автомобилната федерация на България) вече официално има лиценз от Министерството на спорта.
Великотърновският автомобилен ас Емил Денев за пореден път доказа качествата си и грабна второто място в своя клас RC3.
Старата столица бе представена от трима пилоти – Емил Денев, Любомир Бешев и Кольо Димитров, като всички взеха призови места в класовете си.
Новото около Емо Денев, е че той смени клубната си принадлежност и вече кара за АСК „Шумен аутоспорт“. В неговия клас имаше шест участници, като завършиха трима. Общо за състезанието стартираха 43 пилоти, от тях завършиха 38.
„Моето Рено Клио бе подготвено перфектно от механиците. Искам да благодяря на моя акип и на спонсорите Радослав Владев и Красимир Гърдев за подкрепата. На 67 години съм, не крия възраста си, напротив – гордея се с нея“, коментира Емил Денев.
Кольо Димитров от „Етър Рейсинг“ със Ситроен саксо стана първи в своя клас RC5, където бяха заявени двама участници.
Любомир Бешев от „Етър Рейсинг“ също със Ситроен саксо стана втори в клас RC4 в конкуренцията на петима автопилоти. “Двамата с Любо се подкрепяме, от две години сме заедно по всички състезания. Опитвам се да помагам с опита си, доколкото мога. Радвам се, че успявам да помогна с напътствия и съвети. Предстоят още 4 планински и три ралита, в които възнамеряваме да участваме“, добави Емил Денев.
„Имахме битка за второто място с моя опонент, във тория манш ми водеше с 25 стотни, но в третия се преборих и станах втори“, каза Любо Башен и добави, че организацията е била на ниво. Той кара от 2023 година, има две състезания с второ и трето място във Враца и Варна, но тогава сезонът приключи и дълго време нямаше календар. Сега обаче битките започват. Следващото състезание е на 23 и 24 август – планинското „Раховец“. „Ще участвам на всички състезания. Мога само да благодаря на Емил Денев, че е мой ментор и нещата се получават“, каза още Любомир Башев. Първият кръг от планинския шампионат бе спечели от Пламен Камбуров с „Шкода Фабия“.
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