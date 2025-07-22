Живко Желев: „Трябва да е ясно на всички, че който заслужава – той ще играе… “
„Без опитни играчи младите няма как да израстват, необходимо е постоянство“, категоричен е старши треньорът на „Етър ВТ“
Подготовката на представителния отбор на „Етър ВТ“ е към своя край. През лятната пауза тимът се раздели с Лоан Клодан, Преслав Йорданов, Станислав Нисторов, Кольо Станев, Николай Янков и Шериф Осман. Новите попълнения на този етап са вратарят Никола Виденов, централният защитник Анастас Пемперски, крайният бранител Димитър Господинов, халфовете Пламен Цончев, Кръстьо Банев и Чавдар Ивайлов. В контролните срещи етърци записаха равенство 0:0 с „Локомотив“ /София/, две загуби от „Черно море“ /Варна/ с 4:1 и от „Спартак“ /Плевен/ с 0:2 и победа над „Янтра 2019“ /Габрово/ с 2:0 и „Дунав“ /Русе/ с 1:0. Как е преминала подготовката, приключила ли е селекцията и какви са очакванията за новото първенство на Втора лига коментира старши треньорът на великотърновския тим Живко Желев.
– Г-н Желев, доволен ли сте от подготовката и от видяното в контролите, въпреки че много треньори не отдават значение на резултатите в тях?
– Не, напротив, за мен резултатите също са много важни в контролите, защото въз основа на добрите резултати отборът придобива необходимото самочувствие, увереност и футболистите вярват в това, което искаме през подготовката и ще искаме през сезона. Подготовката протече както бе планувана. Минус е ,че не можахме да стартираме в пълен състав още от самото начало. Знаете, че доста футболисти ни напуснаха и на тяхно място трябваше да бъдат привлечени нови. Някои дойдоха в средата на подготовката, а Чавдар Ивайлов дойде преди седмица и нямат нужния ритъм на отбора, но това ще се случи в течение на мачовете.
– Вероятно обаче е плюс, че срещнахте силни отбори от Първа и Втора лига?
– Да, наистина така бяха направени мачовете – искаме да играем с добри отбори. Представихме се на приливи и отливи, но сверихме си часовниците. Самите футболисти видяха срещу „Черно море“, че трябва да играем бързо, да влизаме в единоборства здраво, да имаме агресия. Получи се много добър мач, резултатът малко лъже, но да не навлизам в подробности. Успяхме с много усилия да се противопоставим. Завършихме с две победи срещу отбори, които миналата година изявяваха афинитет към баража. И в двата мача си представяхме на необходимото ниво, успяхме да неутрализираме техните силни страни и да прокараме нашите идеи. Но контролите са си контроли, сега влизаме в първенството, където вече се играе за точки, напрежението е малко по-голямо и ще работим в тази насока да може да издържаме на това напрежение. Искам да видим новите попълнения в официалните мачове, изключвам Чавдар Ивайлов, който има необходимия опит, рутина и класа. Но всички други са момчета, родени след 2002 г.
– Стигаме до селекцията. 6-7 играчи си тръгнаха, толкова са и новите попълнения…
– Нормално. Миналия сезон бяха 38 мача и скамейката ни беше късичка. Още след първенството коментирахме, че дори и никой да не си тръгне, трябва да вземем четирима нови. Изоставаме само за позицията централен нападател, нямаме типичен такъв. Имахме немалко имена в списъка, но някои отказаха да дойдат, други бяха на проби и не ги одобрихме. Продължаваме да работим в тази насока и се надявам това да се случи в най-скоро време – търсим задължително не един, а дори двама централни нападатели.
Радостното е, че местните момчета израснаха. Атанас Атанасов бе преквалифициран като десен бек и израства от мач на мач, там се чувства в свои води, защото има повече свобода да атакува от втора позиция. Анастас Пемперски дойде с разтежение и подготовката му бе нарушена, но ще разчитаме на него още в събота, защото Георги Александров е наказан за първия мач. Върбишки също получи контузия срещу „Черно море“ и бе извън ритъм. В халфовата линия привлякохме перспективни футболисти плюс опитния Чавдар Ивайлов. Откакто дойде, не само вкара 2 гола в двата мача, но и стана барометър в средата на терена. Аз го познавам много отдавна, радваме се, че привлякохме такъв играч, за да могат младите да растат покрай него.
Трябва да е ясно на всички в отбора и на цялата общественост: който заслужава – той ще играе! Защото накрая виновните сме ние. Когато свикнат да се борят за местата си и да дават максимума от възможностите си, да се стремят да израстват с всяка една тренировка и мач, да спазват изискванията – по този начин те растат и добиват нужния опит и вече си търсят по-високо място в йерархията на българския футбол. В изминалата година имаше моменти, в които налагахме, налагахме млади играчи, но видяхте, че по едно време зациклихме с резултатите и трябваше доста дълго време да излезем от тази негативна серия. Сега се надяваме, че в лицето на наистина опитните футболисти като Жоро Александров, Пемперски, Мартин Николов, Чавдар Ивайлов, няма да стигаме до такива състояния. Без опитни играчи младите няма как да израстват. Това е самата истина: само с млади не става. Да, имаме афинитет, приличаме такива, но те трябва да се трудят малко повече.
– Какво да очакваме от първия мач срещу „Спортист“ (Своге)?
– С изключение на Александров всички са на линия. Имаме три мача на съперника, разучаваме го. Във всеки мач трябва да неутрализираме силните им страни и да си прокараме нашите идеи. Да се опитаме да ги изненадаме, защото съм сигурен, че и те са ни гледали. Времето ще е горещо, но това е и за двата отбора. Излизаме да се поздравим с успех!
– Как искате да изглежда отборът?
– Искам един постоянен „Етър“. Имаш ли постоянство, си горе в класирането. Трябва ни и дълга скамейка, и малко спортно щастие. Нека не слагаме коня пред каруцата, ще се готвим мач за мач и ще видим докъде ще ни стигнат силите. Накрая ще видим къде сме.
– Как виждате групата през новия сезон?
– Отборите са равностойни. Доста от тях направиха нелоша селекция и с нея изявяват претенциите си за горно класиране. Първото и второто място ще бъдат цел на доста отбори. „Фратрия“ направи добра селекция, „Янтра“, „Дунав“… Ще видим в какво състояние ще е „Хебър“, защото е тежко като изпаднеш и действителността е съвсем различна. Нито един отбор не е за подценяване, всеки може да изненада всеки. Важното е ние в какво състояние ще бъдем и как ще започнем първенството.
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