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Допълнителни показатели определиха победителя в шахматния турнир за ветерани в памет на Пламен Кънчев

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Трима шахматисти завършиха мемориала в памет на Пламен Кънчев с равни точки – по 8, и решаващи за крайното класиране бяха допълнителните показатели. 11 шахматни ветерани участваха в турнира, провел се в пенсионерския клуб „Втора младост“, с подкрепата на неговата съпруга Татяна Кънчева.

Първи стана най-възрастният сред всички – роденият през 1938 г. Младен Гуджев. Гросмайсторът по кореспондентски шах единствен не загуби нито една от десетте си партии, като направи 8 победи и 2 ремита. Ветеранът играе шахмат вече 63 години! Втори също с 8 т. е Иван Момински, трети със същия актив – Иван Илийков, отново вещ организатор на турнира.

Четвъртото място бе за Атанас Атанасов с 6 точки, петото – за живеещия в Германия Тодор Пушкаров (5 т.), който направи турнира и „международен“. Шести е Тончо Демирев също с 5 т., следван от Живко Хлебаров, Кръстьо Димов, Станьо Гатев, Петров и Нейков.

Преди една година шахматните редици на Велико Търново оредяха след загубата на един от най-талантливите шахматисти – Пламен Кънчев. Дългогодишен състезател от представителния отбор на Велико Търново, редовен участник в регионалните турнири, носител на сребърен медал от Републиканско индивидуално първенство за ветерани. Като кандидат-майстор и майстор на спорта играе в много открити международни турнири. Печели престижни награди – купи, медали. Играта му се отличаваше с бърза реакция на мисълта и пъргава китка – блицьор.

Но в един момент коварната болест се оказа по-силна от него, повали го и го постави в положение на “мат”. Малко преди да навърши 72 години, си замина от този свят. Животът му беше изпълнен с позитивизъм, добродетели и светли чувства към всички.

Купите и наградите бяха осигурени от съпругата на Пламен Кънчев – Татяна, а за първите шестима имаше и книги, осигурени от директора на РНБ „Петко Славейков“ – д-р Иван Александров. Наградите връчи главният съдия на турнира Тончо Демирев.

Вечерта приключи с дружеска среща, на която ветераните споделиха спомени за Пламен Кънчев, както и много любопитни истории от дългите години, посветени на любимата шахматна игра.

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Лагерът започва на 30 юни, когато ще пристигнат всички отбори, и ще продължи до 7 юли включително.

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