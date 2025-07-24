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Капитанът Георги Александров пропуска гостуването на етърци в Своге, всички останали играчи са на линия

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Димо Димов от Сливен ще ръководи първия мач на “Етър ВТ” в първенствотона Втора лига – гостуването на “Спортист” (Своге). Срещата е в събота от 18:30 ч. Асистенти са му Месут Ахмедов и Николай Михайлов, четвърти рефер е Георги Иванов, а съдийски наблюдател – Пламен Божидаров.

За последно Димо Димов свири на “виолетовите” точно преди година в първото домакинство на миналия сезон срещу “Миньор” (Перник), завършило 1:1.

С шестима напуснали и шест нови попълнения приключи великотърновският тим лятната пауза. По различни причини етърци се разделиха с Лоан Клодан, Преслав Йорданов, Станислав Нисторов, Кольо Станев, Николай Янков и Шериф Осман. Новите попълнения пък са вратарят Никола Виденов, централният защитник Анастас Пемперски, халфовете Димитър Господинов, Пламен Цончев и Чавдар Ивайлов, и крилото Кръстьо Банев.

Спортно-техническият щаб обаче продължава да търси централен нападател, тъй като все още не разполага с такъв. Според старши треньора Живко Желев са необходими дори не един, а двама такива нападатели.

В контролните срещи етърци записаха две победи, едно реми и две загуби. Стартираха с равенство 0:0 с „Локомотив“ (София), после загубиха от „Черно море“ с 4:1 и от „Спартак“ (Пл) с 2:0, но завършиха с две победи над “Янтра” (Габрово) с 2:0 и над „Дунав“ с 1:0.

Наказан за първия мач е капитанът Георги Александров. Той обаче е единственият отсъстващ, всички останали футболисти са на линия за срещата.

„Гледахме три мача на съперника, разучавахме го. Както във всеки един двубой трябва да неутрализираме силните им страни и да си прокараме нашите идеи. Да се опитаме да ги изненадаме, защото съм сигурен, че и те са ни гледали. Времето ще е горещо, но това е и за двата отбора. Излизаме да се поздравим с успех! Искам един постоянен „Етър“. Имаш ли постоянство, си горе в класирането. Трябва ни и дълга скамейка, и малко спортно щастие. Нека не слагаме коня пред каруцата, ще се готвим мач за мач и ще видим докъде ще ни стигнат силите. Накрая ще видим къде сме“, коментира преди старта старши треньорът на „виолетовите“ Живко Желев.

 

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