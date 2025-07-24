„Локомотив“ запази състава и треньора, очаква спокойно старта на сезона
Часове преди старта на сезона във Втора лига горнооряховският „Локомотив“ все още не е обявил имената на всички нови попълнения. Водят се разговори с определени футболисти, съобщи президентът на клуба Владимир Русев. Късно снощи бе съобщено, че е сключен договор с французина Ебенезер Уилфред Симонс. Той е роден на 02.06.2004 година в Париж и играе на позицията ляво крило.
Израства в школите на ПСЖ и Анже. В България е от началото на 2025 година, като през пролетния полусезон е бил част от “Рилски спортист” (Самоков).
Като цяло отборът се запази, остана и старши треньорът Николай Панайотов. Още преди началото на подготовка стана ясно, че тимът се разделя с Генадий Ганев, Галин Ташев, Цветослав Петров и Даниел Кабанелас. След това бе съобщено привличането на вратаря Кристиян Милушев, Теодор Райков и Михаил Петров и тримата млади футболисти.
В контролите горнооряховчани победиха третодивизионния “Розова долина” (Казанлък) с 2:1 и “Черноморец” (Бургас) с 1:0, загубиха от „Лудогорец“ 2“ /Разград/ с 2:4 и от ФК „Севлиево“ с 0:2 и завършиха наравно 1:1 с „Академик“ /Свищов/.
В мачовете взеха участие Кристиян Милушев, Кристиян Райчев, Мариян Иванов, Георги Вълчев, Теодор Райков, Никола Колев, Иван Аврамов, Панайот Пасков, Георги Колев, Калоян Тодоров, Жулиян Иванов, Венцислав Димитров, Янислав Цачев, Михаил Минков, Пламен Аршев, Михаил Петров, Милен Савов…
Първият мач за първенство на горнооряховчани е в събота, 26 юли, от 20 часа на стадион „Лкомотив“ срещу новака „Вихрен“ /Сандански/. Главен съдия е Антонио Антов, помагат му Станислав Станев и Венцислав Банчев, четвърти рефер е Борис Попов, съдийски наблюдател Николай Петров.
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