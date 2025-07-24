Спорт

С мачовете “Берое“ – “Етър ВТ“ и “Локомотив“ (Г. Оряховица) – “Лудогорец“ стартира деветият турнир в памет на Трифон Иванов

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В 9:00 часа в неделя ще започне деветото издание на футболния турнир за деца в памет на Трифон Иванов. В надпреварата в памет на „железния защитник“ на стадион „Ивайло“ ще се включат шест отбора, разпределени по жребии в две предварителни групи. Турнирът е за момчета, родени след 1 януари 2013 година. В първа група са тимовете на ЦСКА – София, „Берое“ (Стара Загора) и „Етър ВТ“. Във втора група стартират „Славия“, „Локомотив“ (Г. Оряховица) и „Лудогорец“ (Разград).

Първите мачове са: “Берое“ – “Етър ВТ“ и “Локомотив“ (ГО) – “Лудогорец“. От 10:00 часа играят ЦСКА – “Берое“ и “Славия“ – “Локомотив“, а от 11:45 ч. “Етър ВТ“ – ЦСКА и “Лудогорец“ – “Славия“. След това е предвиден обяд и почивка за младите футболисти, които ще се върнат на терена от 16:00 ч. за мачовете за 5-6 и 3-4 място. В 17:00 часа е откриването на паметника на Трифон Иванов, в което ще се включат шестте участващи в турнира отбори, а от 18:00 часа е финалът.

Първото издание на спортното събитие в памет на Трифон Иванов бе спечелено от „Лудогорец“, следващите четири – от „Левски“ (София), а през 2022, 2023 и 2024 г. купата стана притежание на момчетата от школата на ЦСКА -София. По традиция се връчва и индивидуален приз „Трифон Иванов“.

 

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