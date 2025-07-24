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Запознаха играчите на четири футболни отбора с промените в правилата на играта

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Промените в правилата на футболната игра разясни на четирите отбора от региона, участници в първенството на Втора лига, Георги Давидов. От това лято ръководител на инструкторския панел към Съдийската комисия на БФС е Александър Костадинов, а реферът от старата столица  отговоря за Зона „В. Търново“.

Георги Давидов първо представи лекция и видео материали на “Янтра 2019” (Габрово), във вторник бе на среща с играчите на “Локомотив” (Г. Оряховица), в сряда с тези на “Етър ВТ”, а днес с отбора на ФК “Севлиево”. Лекциите ще бъдат изнесени и пред тимовете в Трета лига и областните групи. БФС инициира кампания за информирането на отборите, в която са ангажирани инструкторите. Целта е прозрачност при прилагането на правилата и по-голямо разбиране. Много често се изпада в ситуация, при която действията на съдията остават неразбрани от зрителите и дори от играчите, а след анализ се оказва, че е взето единственото правилно решение, обясни Георги Давидов.

Най-интересната промяна е 8-секундното притежание на топката от вратаря, след което като санкция може да последва ъглов удар за противника. По новите правила реферът трябва с вдигната ръка видимо и отчетливо да отброи последните 5 от осемте секунди като обратно броене.
“Има обаче някои особености – важен е моментът, от който реферът трябва да започне да брои. Това трябва да става от момента, в който противниковите играчи започнат да се изтеглят. Ако те му пречат с цел да забавят времето, самите те рискуват да получат жълт картон”, информира Георги Давидов.
Съдията трябва и да е видим за вратаря. Без значение е дали топката се намира между двете ръце вратаря или между едната му ръка и някаква повърхност (напр. земя, собствено тяло), дали държи топката на дланта на протегната си ръка, дали тупка топката в земята или я подхвърля във въздуха. Съдията трябва да прекрати обратното броене, ако противников футболист се приближи до вратаря в това време. Освен корнера не се предвижда жълт картон за вратаря при първо нарушение. Ако извърши същото нарушение два пъти в рамките на един мач, ще получи устно предупреждение, а при трето нарушение следва жълт картон.
При групов протест от играчи досега бяха само препоръки, но сега вече е регламентирано реферът да разговаря само с капитана. За останалите следват санкции. Вече се забраняват и чорапите (калците), изрязани на дупки от някои играчи.
Интересна промяна е и когато при изпълнение на наказателен удар играчът се подхлъзва и неволно докосва топката с двата си крака. Досега това бе отменяне на дузпата. Занапред обаче ако все пак играчът е вкарал дузпата, му се дава право да я пребие, а ако я пропусне – непряк свободен удар за противника.
Друга промяна определя мястото на аситент- съдията при изпълнение на дузпа. Той трябва да бъде позициониран на пресечната точка на линията на вратата и наказателното поле. Когато обаче голлинията може да бъде проверена за излизане напред на вратаря преди удара, както и дали има гол чрез използване на технологии (VAR), се препоръчва асистент-съдията да бъде позициониран на страничната линия на една линия с точката за изпълнение на наказателен удар (която е линията на засадата), тъй като заставането му на линията на вратата създава риск той да не е в състояние да се върне в добра позиция, за да прецени възможна засада при отбита топка.

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