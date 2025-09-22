16- годишите етърци пречупиха съперниците си от „Септември“

С гол на Крис Илиянов юношите „Етър ВТ“ U16 надделяха над връстниците си от „Септември“ в среща от седмия кръг в първенството. „Виолетовите“ спечелиха с 1:0, нанасяйки първа загуба на столичния тим през настоящото първенство. Единственото попадение в мача падна в 75- ата минута, когато Илиянов опита центриране, но топката се завъртя и влетя в мрежата на гостите от София. Като цяло се получи равностоен мач, почти без голови възможности за съперниците.

16-годишните етърци са най-високо позиционираният в момента „виолетов“ състав във всички елитни групи – те са на седмото място с актив от 10 точки. В следващия кръг, на 28 септември, отборът гостува на Лудогорец в Разград. Съперникът е лидер в класирането със седем победи от седем мача.