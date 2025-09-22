Венцислав Спирдонов: 22 септември 1908 г. отреди съдбовната роля на Търновград да бъде в сцена на историческото чудо

Уважаеми жители и гости на Велико Търново,

22 септември е! Денят, в който празнуваме едно от най-големите събития в новата българска история – Независимостта!

Днес свеждаме глави пред подвига на бележитите българи, които преди 117 години отстояха националния идеал – България да бъде свободна, равноправна и независима държава.

22 септември 1908 година отреди съдбовната роля на Търновград да бъде в сцена на историческото чудо, случило се под величествените сводове на църквата „Св. Четиридесет мъченици“, където и до днес ехтят спомените за Второто българско царство.

Днес духът на Независимостта се усеща все така силно. А камбанният звън сякаш отеква през вековете и ни напомня за този велик държавнически акт, който с огромната сила на вярата и любовта към Родината обиколи тогавашния свят.

Независимостта не е само исторически акт, а отговорност. Тя утвърждава Съединението на България и ни учи, че националният идеал се постига тогава, когато има цел, по-висока от личните ни стремежи. Когато има вяра. Когато живеем според общочовешките ценности и всеки е готов да даде най-доброто от себе си за своя град, държава и за бъдещите поколения.

Днес Велико Търново – историческата и духовна столица на България, отново обединява целия народ в почит и гордост.

Нека пазим паметта за героите, които извоюваха нашата свобода и равноправие, и да предаваме техния завет на децата си.

Обичайте Велико Търново! Обичайте България!

Честит празник! Да живее свободна и независима България!

Венцислав Спирдонов

Председател на Великотърновски общински съвет