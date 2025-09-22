Доц. Наталия Киселова в старата столица: „Нормално е да търсим съюзници, както преди 117 г., международната обстановка не е спокойна“

„Както преди 117 години, така и днес международната обстановка не е спокойна и е нормално в определени случаи да търсим съюзници да постигаме своите цели“, сподели във Велико Търново председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова, която бе във Велико Търново за националните чествания на годишнината от обявяването на Независимостта.

Тя беше категорична, че България е държава, която спазва международните договори и се съобразява с принципите на международното право, но не и тогава, когато Независимостта е трябвало да бъде провъзгласена, за да обедини освободената ни наскоро държава.

„Когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което всеки може да постигне сам. Искам да поздравя всички българи, независимо дали са в страната, или по света, с днешния ден, който е много важен за държавата да придобие самостоятелен облик. Въпросът за независимостта освен личностно себеусещане е българската държава да поставя по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях в глобалния свят“, каза още доц. Киселова.

Екип „Борба“