Инж. Даниел Панов: Велико Търново е най-святото място, където Денят на Независимостта да бъде преживян.
Скъпи великотърновци,
Скъпи гости на нашия древен и обичан град,
Честваме Независимостта на България!
Празник – един от най-хубавите, най-сплотяващите, най-обединяващите.
Ден, който не е просто официален, а специален – събира ни като народ и ни връща към корените на нашата гордост и силата на духа ни.
22 септември е! Сърцето на България – Велико Търново, тупти силно!
Преди 117 години нашите предци дръзват да заявят на света: България е свободна! България е достойна! България е държава, чийто народ е способен и заслужава сам да определя бъдещето си!
Велико Търново е най-святото място, където този ден да бъде преживян. От църквата „Свети Четиридесет мъченици“ и на Царевец, където звучи Манифестът за Независимостта, България се изправя и пред света вече е с гордо вдигната глава.
Независимостта не е просто исторически факт – тя показва дух, който носим в себе си. Дух, наследен от Апостола на свободата Васил Левски, формулирал ясно националния идеал: свободна и равноправна европейска България. Независимостта е вяра, че можем сами да кроим своето бъдеще. Тя е обич към България и отговорност към децата ни.
Днес, както и преди 117 години, имаме нужда от единство, от вяра – един към друг, за да преодоляваме трудностите заедно. Само така ще вървим напред – като народ със свободен дух и смел поглед към бъдещето.
Честит празник!
Честити 117 години независима България!
Нека сме горди, че сме българи и че живеем в историческата и духовна столица – Велико Търново!
Инж. Даниел ПАНОВ
Кмет на община Велико Търново