Дилян Млъзев
ЕленаОбщество

Инж. Дилян Млъзев: Примерът на предците ни зове и днес към отговорност, обединение и вярност към завета им

БОРБА БГ 24 четения 0 Comments

Уважаеми съграждани,

С прочитането на Манифеста от княз Фердинанд на 22 септември 1908 година във Велико Търново България тържествено обявява своята независимост. С този държавнически акт страната ни се завръща на политическата карта на Европа и света като свободна и суверенна държава.

Независимостта е плод както на мъдростта и последователността на българската дипломация, така и на силата на народния дух и изконния стремеж към свобода. Тя връща на българския народ най-ценното – националното достойнство и самочувствието да бъде равноправен член в общността на народите.

Днес, 117 години по-късно, това е отговорност, която ни задължава да съхраняваме постигнатото, да пазим националната си независимост и да градим бъдещето си с увереността на народ с хилядолетна история.

В този празничен ден свеждаме глава пред делото на онези, които със своята мъдрост, решителност и единство издигнаха авторитета на България. Техният пример ни зове и днес – към отговорност, обединение и вярност към завета на предците ни.

Нека сърцата ни бъдат изпълнени с гордост, че сме българи, и нека помним, че от нашите усилия зависи бъдещето и просперитетът на Родината.

Честит Ден на Независимостта!

Да живее свободна и независима България!

Инж. Дилян Млъзев

Кмет на община Елена

