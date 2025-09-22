Инж. Емануил Манолов: Да помислим какво можем да направим днес, за да бъде утрешна България още по-силна, по-справедлива и по-успешна!

Уважаеми жители на област Велико Търново,

Денят на Независимостта е символ на силата на българския дух, на непреклонната воля на нашите предци и на стремежа на народа ни да върви по свой, свободен и достоен път.

Нашият народ се е обединил от вярата в себе си, за да може да постигне най-високата цел – свободата да определя сам своята съдба.

Днес, повече от век по-късно, е наша отговорност да градим бъдеще, в което нашите деца ще живеят достойно, с увереност и с вяра в силата на българската държава.

Скъпи жители на община Павликени,

Именно в селища като нашите се вижда какво значи независимостта в ежедневието – в спокойствието на улиците, в усилията да създаваме нови работни места, да развиваме местната икономика, да даваме възможност на младите хора да останат и да намерят реализация тук, у дома.

Независимостта е и в духовното развитие – в културните ни празници, в богатото наследство, което пазим и предаваме, в театралните сцени, читалищата и музеите, които вдъхновяват поколения.

Нека на 22 септември да помислим какво можем да направим днес, за да бъде утрешна България още по-силна, по-справедлива и по-успешна!

Нека бъдем достойни наследници на онези, които ни отвоюваха свободата, и нека продължим да пишем историята на България със същата смелост и решителност!

Честит Ден на Независимостта!

Инж. Емануил Манолов

Кмет на община Павликени