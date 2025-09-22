Инж. Пламен Чернев: Днес сме горди и вярваме, че саможертвата на нашите предци не е била напразна

Уважаеми съграждани,

Приемете моите поздравления по случай Независимостта на България – 22 септември. Ние, сухиндолци, сме наследници на прочути борци за свобода, затова делото на нашите предци отеква особено силно в днешния ден!

Независимостта на България е естествено продължение на силния държавнически акт от 6 септември 1885 г., когато Съединението сбъдва първата крачка за обединението на всички българи в една държава. Независимостта е пряко отражение от саможертвата на поколения революционери и възрожденци, отдали живота си за своята страна.

Своя дан във вечната битка за свобода и справедливост са дали мнозина сухиндолци, които завинаги записаха имената си със златни букви в пантеона на родната история. Затова всяка година почитаме и тачим тяхното дело, предаваме го на поколенията.

Днес сме горди и вярваме, че саможертвата на нашите предци не е била напразна.

Да живее Сухиндол, Бог да пази България!

Честит празник!

Инж. Пламен Чернев

Кмет на община Сухиндол