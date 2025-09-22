Момчил Кузманов е голмайстор №1 на EMF Шампионската лига!

Българският национал и нападател на „Лайтс“ Момчил Кузманов стана голмайстор на Шампионската лига на Европа по минифубол.

Състезателят на великотърновския тим направи впечатляващ дебют, реализирайки 7 гола и изкачвайки се на върха на класацията.

Със своята скорост, точен удар и изключителна техника Кузманов се превърна в истински кошмар за съперниците.

Играещият треньор на „Лайтс“ Любомир Генчев пък завърши сред лидерите по асистенции отново със 7. Както Борба писа „Лайтс“ спечели бронзовите медали, като допусна само една загуба на полуфинала.

Медалите и купите бяха връчени на церемония в Бояна, където българските момчета бяха аплодирани за постижението си.

Тимът от В. Търново е и най-резултатният със 17 попадения в 5 срещи или над 3 гола средно на мач.