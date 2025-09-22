Николай Рашков: Част от стъпките към историческия акт на Независимостта минават и през Горна Оряховица

Уважаеми жители и гости на Велико Търново,

Уважаеми съграждани от Горна Оряховица,

Чест и гордост е да носим в гените си решимостта и волята на нашите предци, сбъднали националния си идеал! Освобождение, Съединение, Независимост – историята учи колко много можем да постигаме, щом имаме голяма цел и тя е обща.

На 22 септември 1908 г. след 30 години борба за политическо равноправие в международните отношения България поема по пътя на своята независимост.

А част от стъпките към този исторически акт минават и през Горна Оряховица заедно с царския влак, в който към гара Трапезица пътува целият ни политически елит начело с княз Фердинанд I. Рано сутринта от горнооряховската жп гара към Търново тръгва и друг влак със стотици горнооряховчани, предвождани от тогавашния кмет Димитър Карастатев. Съпричастни към събитията, всички те присъстват на епохалния момент, когато в двора на църквата „Св. 40 мъченици“ ехтят думите от Манифеста към българския народ:

„… прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство“!

22 септември остава един от най-ярките извори на българска национална гордост.

Денят на нашата Независимост е символ на пътя, избран от нашите възрожденци – на свободната воля, на стремежа към справедливост, на личната отговорност и обединението на нацията!

Да живее свободна и независима България!

Да живее българският народ!

С уважение:

Николай Рашков

Кмет на община Горна Оряховица