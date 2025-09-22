Петър Ганев: Всеки човек трябва да реши дали да е свободен и независим, или покорен слуга на чужди интереси
Честит празник! Честит ден на Независимостта!
Уважаеми съграждани,
На този ден през 1908 година България окончателно прекъсва мрежата от политически зависимости и официално и всепризнато започва сама да определя своята вътрешна и външна политика. Нека отдадем почит на хилядите, дали живота си в освободителните борби за извоюване независимостта на родината ни. Този избор и този ден не се отнасят само до страната ни, но и до всеки от нас. В тези смутни времена всеки човек трябва да реши дали да бъде доблестен, или да продаде съвестта си, дали да е свободен и независим, или покорен слуга и изпълнител на чужди интереси.
Уважаеми съграждани, скъпи приятели, никога не предавайте независимостта си, защото тя е най-ценното Ви притежание. От мое име и от името на Общинска администрация Златарица Ви поздравявам с Деня на българската независимост!
Да пребъде България!
Петър Ганев
Кмет на община Златарица