По инициатива на студент от НВУ Голямата чешма в Първомайци вече е предпочитано място за отдих

Десетки жители и гости на горнооряховското село Първомайци се събраха около Голямата чешма, за да присъстват на официалното откриване на обновеното пространство около нея.

Уважиха го и управниците на селото и Горна Оряховица.

Инициативата е на студента във факултет „Сигурност и отбрана“ в НВУ Симеон Порязов, който увлече със себе си екип от млади доброволци от селото. Проектът се финансира по програмата „Бъди активен“ на Община Горна Оряховица и е нагледен пример как обществени средства могат да допринесат за едно добро дело.

„Борба“ неведнъж информира как върви облагородяването на пространството, което вече е финализирано.

Около Голямата чешма, наистина най-голямата в селото, вече има нови пейки, навес, като цялото място е почистено старателно. Така благоустроената зона за отдих със сигурност ще се превърне отново в любимо място на жителите на Първомайци.

Голямата чешма е строена през 1932 г. и една от осемте чешми в селото.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. Симеон Порязов