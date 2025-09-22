Преизбраха Димитър Йорданов за председател на ловците и риболовците в региона

ПЕТИ МАНДАТ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО дружество „Сокол 1884“ започва Димитър Йорданов.

Това решение беше взето по време на изборно събрание на организацията, което се състоя на стрелбищния комплекс „Картала”.

Дългогодишният ръководител на сдружението на ловците нямаше конкуренция, тъй като той беше единствената кандидатура. Той беше номиниран от дружините в Дебелец и Въглевци.

Йорданов е сред знаковите фигури в историята и развитието на лова в региона. Той е на 61 години, родом от село Обединение. Той е магистър по икономика на строителството и по държавни и общински финанси и има опит като авджия повече от две десетилетия. Бил е и депутат от СДС, както и председател на Великотърновския общински съвет.

Междувременно, по време на изборното събрание делегатите разискваха предложение членовете на Управителния съвет да бъдат намалени от 34 на 21. Това обаче не беше прието, тъй като присъстващите посочиха необходимостта всяка дружина да има свой представител в този ръководен орган.

В състава на УС влязоха и по един представител на Спортния клуб по ловна стрелба, на КОС и РИОСВ.

Така новият Управителен съвет на ЛРС Велико Търново вече включва 37 души, след като в него влязоха по един член на дружините в павликенските села Върбовка и Паскалевец, присъединили се към търновското сдружение.

Галина ГЕОРГИЕВА